Постпред США в ООН прокомментировала удары по Йемену

Постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что считает удары по Йемену соразмерными и необходимыми. Об этом сообщает РИА Новости.

«Эти удары были необходимы и пропорциональны, как вы только что услышали от моей британской коллеги. Они соответствовали международному праву и осуществляли неотъемлемое право Соединенных Штатов на самооборону, отраженное в статье 51 Устава ООН. И они были предприняты только после того, как невоенные варианты оказались недостаточными для устранения угрозы», — заявила Томас-Гринфилд.

Точку зрения Вашингтона она высказала на срочном заседании Совета Безопасности ООН, созванном по запросу России в связи с ударами США и Британии по Йемену.

До этого постоянный представитель России в Организации объединенных наций Василий Небензя заявил, что удары по Йемену являются грубейшим нарушением устава ООН.

Как заявил Небензя, атаки по Йемену не имеют ничего общего с общего с правом на самооборону, так как статья 51 устава ООН не может быть применена к ситуации с коммерческими судами.

Ранее Небензя говорил, что США и Великобритания «немедленно нарушили» резолюцию Совета Безопасности (СБ) организации по Красному морю.