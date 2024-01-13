Власти Киева сообщили о взрывах рядом с городом

В окрестностях Киева произошли взрывы. Об этом мэр столицы Украины Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

«Взрывы в окрестностях столицы», — написал Кличко.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и области прозвучал сигнал воздушной тревоги.

11 января в Калужской области был сбит беспилотник.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало, что в городе Херсон, который находится под контролем Киева, произошли взрывы.

ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.