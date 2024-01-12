Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Пентагоне сообщили о результатах комбинированной атаки по Йемену

Пентагон считает, что удар по Йемену не даст хуситам так же интенсивно атаковать

close
100%
UK Ministry of Defence/Reuters

Комбинированный удар США и Британии по Йемену не даст хуситам так же интенсивно атаковать корабли в Красном море. Об этом РИА Новости заявил представитель Пентагона на брифинге.

«Я знаю, что мы ослабили их возможности. Я не думаю, что они смогут действовать так же, как они это делали в прежние дни», — заявили в Пентагоне.

По данным спикера, американское военное ведомство продолжает подведение итогов налета, который, по его словам, наносился по малозаселенной местности — это позволяет надеяться на потери среди мирных йеменцев.

До этого в Пентагоне заявили, что удар по Йемену наносился с «Эйзенхауэра», подлодки «Огайо» и эсминцев.

По данным американского военного ведомства, удар наносился по 28 точкам в Йемене со всей акватории Ближнего Востока.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не заинтересованы в войне с Йеменом.

Все новости на тему:
Удары США по хуситам
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами