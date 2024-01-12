В Пентагоне сообщили о результатах комбинированной атаки по Йемену

Комбинированный удар США и Британии по Йемену не даст хуситам так же интенсивно атаковать корабли в Красном море. Об этом РИА Новости заявил представитель Пентагона на брифинге.

«Я знаю, что мы ослабили их возможности. Я не думаю, что они смогут действовать так же, как они это делали в прежние дни», — заявили в Пентагоне.

По данным спикера, американское военное ведомство продолжает подведение итогов налета, который, по его словам, наносился по малозаселенной местности — это позволяет надеяться на потери среди мирных йеменцев.

До этого в Пентагоне заявили, что удар по Йемену наносился с «Эйзенхауэра», подлодки «Огайо» и эсминцев.

По данным американского военного ведомства, удар наносился по 28 точкам в Йемене со всей акватории Ближнего Востока.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не заинтересованы в войне с Йеменом.