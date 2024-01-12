В Госдуму внесен законопроект о службе по контракту для иностранцев с судимостью

В Госдуму внесен законопроект, который может разрешить заключать контракты иностранным гражданам, имеющим судимость, с Вооруженными силами. Документы опубликованы в электронной базе Думы.

В пояснительной записке говорится, что с 24 июня прошлого года была установлена возможность заключения контракта о прохождении военной службы россиянами с судимостью.

«Принимая во внимание, что в соответствии с действующим законодательством иностранные граждане также имеют право заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, считаем целесообразным распространить на них аналогичные условия», — сказано в документе.

Кроме этого, предложено установить пресекательный срок до 1 марта 2024 года.

Законопроект был внесен Тульской областной думой. Авторы полагают, что нововведения расширят возможности комплектования Вооруженных Сил.

4 января депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что указ президента России Владимира Путина о гражданстве для иностранцев-контрактников решит проблему с выдачей таких военнослужащих, принимавших участие в спецоперации, в другие страны, где их ждет уголовное преследование.

4 января Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ некоторых иностранцев и членов их семей. Получить российский паспорт в упрощенном порядке, согласно документу, смогут иностранные граждане, которые заключили контракт с Вооруженными силами РФ во время проведения специальной военной операции (СВО) сроком на один год. В этом случае упрощенный порядок распространяется и на членов их семей.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, сколько человек в 2023 году начали служить в зоне военной операции.