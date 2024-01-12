Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуму внесен законопроект о службе по контракту для иностранцев с судимостью

В ГД внесен проект о службе по контракту в ВС РФ для имеющих судимость иностранцев

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

В Госдуму внесен законопроект, который может разрешить заключать контракты иностранным гражданам, имеющим судимость, с Вооруженными силами. Документы опубликованы в электронной базе Думы.

В пояснительной записке говорится, что с 24 июня прошлого года была установлена возможность заключения контракта о прохождении военной службы россиянами с судимостью.

«Принимая во внимание, что в соответствии с действующим законодательством иностранные граждане также имеют право заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, считаем целесообразным распространить на них аналогичные условия», — сказано в документе.

Кроме этого, предложено установить пресекательный срок до 1 марта 2024 года.

Законопроект был внесен Тульской областной думой. Авторы полагают, что нововведения расширят возможности комплектования Вооруженных Сил.

4 января депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что указ президента России Владимира Путина о гражданстве для иностранцев-контрактников решит проблему с выдачей таких военнослужащих, принимавших участие в спецоперации, в другие страны, где их ждет уголовное преследование.

4 января Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ некоторых иностранцев и членов их семей. Получить российский паспорт в упрощенном порядке, согласно документу, смогут иностранные граждане, которые заключили контракт с Вооруженными силами РФ во время проведения специальной военной операции (СВО) сроком на один год. В этом случае упрощенный порядок распространяется и на членов их семей.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, сколько человек в 2023 году начали служить в зоне военной операции.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами