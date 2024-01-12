В Британии рассказали о дальнейших планах по ударам по Йемену

Великобритания не планирует наносить новые удары по позициям хуситов в Йемене. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя премьер-министра Британии.

Отмечается, что 15 января премьер-министр страны Риши Сунак выступит в парламенте с заявлением по поводу ударов по Йемену. При этом Сунак не собирается проводить голосование в парламенте о целесообразности проведенных ударов. По словам представителя премьера, у правительства нет юридических обязательств получать одобрение парламента по поводу авиаударов.

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны. Американские военные сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские — управляемыми бомбами Paveway IV.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Британии Риши Сунак назвали операцию ответом на атаки хуситов на суда в Красном море. Йемен пообещал «без колебаний» ответить.

Ранее ВМС Британии сообщили об инциденте у берегов йеменского порта.