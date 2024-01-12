В Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога была объявлена в Киеве и нескольких областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Население Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областей предупредили об угрозе с воздуха.

В недавнем материале британское издание Daily Express предупреждало, что массированные удары со стороны России перегружают украинские системы противовоздушной обороны. Авторы статьи объяснили, что Россия перешла к стратегии использования уязвимых мест в ограниченной инфраструктуре противоракетной обороны Украины.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.