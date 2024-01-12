Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине потратят $66 млн на укрепление обороноспособности

Правительство Украины потратит $66 млн на укрепление обороноспособности

close
100%
Evgeniy Maloletka/AP

Представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что кабмин страны принял решение выделить около 2,5 миллиарда гривен, или $65,7 миллиона долларов, на укрепление обороноспособности. Об этом сообщает ТАСС.

«Выделено с целью укрепления обороноспособности государства министерству обороны 2 млрд 488,6 млн гривен», — сообщает Мельничук.

До этого глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что множество украинских новобранцев были отправлены на фронт без должной подготовки.

Также Арахамия заявил, что Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) внесло запрос о призыве на фронт еще 500 тысяч военных. По его словам, правительство страны должно было внести законопроект о мобилизации в понедельник, 25 декабря, но этого не произошло. Депутат считает, что кабмин еще не завершил свою часть работы над документом.

Арахамия подчеркнул, что Рада ожидает уже готовый законопроект, который можно будет обсудить на комитете. Он добавил, что военные нуждаются в решении своих проблем, а общество хочет услышать ответы на все «чувствительные» вопросы.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами