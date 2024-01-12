На Украине потратят $66 млн на укрепление обороноспособности

Представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что кабмин страны принял решение выделить около 2,5 миллиарда гривен, или $65,7 миллиона долларов, на укрепление обороноспособности. Об этом сообщает ТАСС.

«Выделено с целью укрепления обороноспособности государства министерству обороны 2 млрд 488,6 млн гривен», — сообщает Мельничук.

До этого глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что множество украинских новобранцев были отправлены на фронт без должной подготовки.

Также Арахамия заявил, что Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) внесло запрос о призыве на фронт еще 500 тысяч военных. По его словам, правительство страны должно было внести законопроект о мобилизации в понедельник, 25 декабря, но этого не произошло. Депутат считает, что кабмин еще не завершил свою часть работы над документом.

Арахамия подчеркнул, что Рада ожидает уже готовый законопроект, который можно будет обсудить на комитете. Он добавил, что военные нуждаются в решении своих проблем, а общество хочет услышать ответы на все «чувствительные» вопросы.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.