Арахамия: многих новобранцев ВСУ отправили на фронт неподготовленными

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что множество украинских новобранцев были отправлены на фронт без должной подготовки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы много получаем историй, когда человека мобилизовали. Он обучился и уже вроде как пройден курс, и мобилизованный оказывается на передовой, а потом выявляется, что на подготовке курсанты одну гранату кинули или постреляли два «рожка» и больше не имеют никаких навыков», — сказал Арахамия.

До этого депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия заявил, что Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) внесло запрос о призыве на фронт еще 500 тысяч военных. По его словам, правительство страны должно было внести законопроект о мобилизации в понедельник, 25 декабря, но этого не произошло. Депутат считает, что кабмин еще не завершил свою часть работы над документом.

Арахамия подчеркнул, что Рада ожидает уже готовый законопроект, который можно будет обсудить на комитете. Он добавил, что военные нуждаются в решении своих проблем, а общество хочет услышать ответы на все «чувствительные» вопросы.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.