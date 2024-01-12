Вооруженные силы Украины за неделю потеряли на Краснолиманском направлении до 995 военных и 35 единиц техники. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Сообщается, что подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и огня артиллерии наносили поражение скоплениям живой силы 63-й, 66-й механизированных бригад, 100-й и 125-й бригад теробороны, 5-й и 13-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Торское, Ямполовка Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества.

12 января украинский генерал в отставке Сергей Кривонос выразил мнение, что Вооруженные силы (ВС) России обладают всеми возможностями для прорыва вперед на Купянском и Краснолиманском направлениях.

До этого сообщалось, что расчеты систем залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Запад» успешно уничтожили укрепленные позиции и пехоту противника на Купянском направлении.

Кроме того, на Южно-Донецком направлении были уничтожены три пункта дислокации Вооруженных сил Украины.

Ранее генерал США потребовал от Киева мобилизовать женщин.