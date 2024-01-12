Италии не предлагали участвовать в ударах по хуситам в Йемене

Соединенные Штаты не просили Италию присоединиться к ударам по позициям хуситов в Йемене. Об этом сообщает агентство ANSA.

Отмечается, что Вашингтон обращался к Риму с просьбой подписать совместную декларацию с Британией и другими союзниками. Италия не согласилась подписывать документ.

Днем 12 января агентство Reuters сообщило, что США и Британия предлагали Италии принять участиях в ударах по позициям хуситов.

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны. Американские военные сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские — управляемыми бомбами Paveway IV.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Британии Риши Сунак назвали операцию ответом на атаки хуситов на суда в Красном море. Йемен пообещал «без колебаний» ответить.

Ранее Британия назвала удары по позициям хуситов в Йемене законными.