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ВС РФ предрекли прорыв на Купянском и Краснолиманском направлениях

Кривонос: армия России продвигается на Купянском и Краснолиманском направлениях

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России обладают всеми возможностями для прорыва вперед на Купянском и Краснолиманском направлениях. Такое мнение высказал украинский генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире локального телеканала «Прямой».

«У них есть ресурсы, которые помогут им продвинуться вперед», — полагает военный.

По его словам, на этих двух направлениях сейчас постоянно идут тяжелые бои. Вооруженные силы Украины в настоящее время испытывают острый дефицит с боевыми припасами и минами, что сдерживает атаки ВСУ. Российская армия, в свою очередь, стала активно применять FPV-дроны и барражирующие беспилотники «Ланцет».

«У русских есть ресурсы для наступления», — резюмировал Кривонос.

Некоторое время назад Министерство обороны РФ сообщало, что расчеты систем залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Запад» успешно уничтожили укрепленные позиции и пехоту украинской армии на Купянском направлении. Ночной удар был нанесен по замаскированным целям и скоплениям живой силы ВСУ.

Ранее ВС РФ отразили четыре контратаки ВСУ на Купянском направлении.

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