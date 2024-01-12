В МИД Сирии высказались об авиаударах США и Британии по Йемену

Министерство иностранных дел Сирии сообщило, что авиаудары США и Британии по Йемену серьезно угрожают безопасности в регионе Красного моря. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сирийская Арабская Республика осуждает американские и британские авиаудары по йеменским городам и представленную ими агрессию против йеменского народа и угрозу безопасности и стабильности в регионе Красного моря и судоходству в нем», — говорится в сообщении.

США и Британия в ночь на 12 января нанесли удары по хуситам в Йемене. Целью стали 60 объектов в 16 локациях на территории страны: радары, системы противовоздушной обороны, склады, места запуска дронов и ракет.

После обострения на Ближнем Востоке представители йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) заявили, что будут атаковать израильскую территорию и не позволят имеющим отношение к государству судам следовать через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.

Американист ранее объяснил причины атаки хуситов США и Великобританией.