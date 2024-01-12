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В Британии оценили возможность новых ударов по позициям хуситов

Reuters: Британия не планирует наносить новые удары по хуситам

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Khaled Abdullah/Reuters

Власти Великобритании в настоящее время не планируют наносить новые удары по объектам мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя премьер-министра Соединенного Королевства.

Также он отметил, что премьер-министр Великобритании 15 января выступит в парламенте с заявлением касательно авиаударов по позициям хуситов.

Кроме того, он подчеркнул, что у правительства нет никаких юридических обязательств получать формальное одобрение парламента относительно подобных ударов.

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Президент США Джо Байден и премьер-министр Британии Риши Сунак назвали операцию ответом на атаки хуситов на суда в Красном море.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осуждают удары США и Великобритании по хуситам в Йемене.

Ранее экипажи судов в Красном море придумали, как хитростью избежать атак хуситов.

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Удары США по хуситам
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