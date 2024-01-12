На Украине заинтересованы в поставках от Запада старого и сломанного оружия

Украина заинтересована в поставках от западных стран старого и сломанного оружия. Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, слова которого передает Le Monde.

«Споры ведутся не только о гиперсовременных технологиях. Нас интересует все, включая старые или уже не функционирующие системы», — сказал Буданов

По его словам, Киев столкнулся с нехваткой зенитных систем и снарядов. Буданов подчеркнул, что количество оружия также важно.

12 января сообщалось, что власти Британии планируют увеличить военное финансирование Украины.

В этот же день американский сенатор Джош Хоули заявил, что отсутствие контроля со стороны министерства обороны США в вопросе оказания помощи Украине является недопустимым.

11 января генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч сказал, что Пентагон не осуществлял надлежащим образом надзор за оборонными поставками на Украину.

Ранее в Кремле прокомментировали остановку помощи Украине со стороны США.