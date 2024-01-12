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Украина ввела почти 200 стандартов, рекомендованных НАТО

Минобороны Украины: страна ввела 186 стандартов, рекомендованных НАТО

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что страна ввела 186 стандартов НАТО из 219, которые Североатлантический альянс рекомендовал внести государству. Об этом сообщило украинское издание Укринформ.

По словам Гаврилюка, данные стандарты определяют управление войсками и устанавливают критерии использования вооружения и техники. Он добавил, что в 2024 году на Украине будут введены 50 стандартов в секторе безопасности.

Страны «Большой семерки» (G7) договорились предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе в прошлом году; Великобритания является первой страной, заключившей окончательное соглашение. Оно призвано стать первым шагом в развитии «непоколебимого столетнего партнерства» между Украиной и Великобританией, отметили в правительстве.

Соглашение формализует ряд мер поддержки, которую Британия оказывала и будет продолжать оказывать для обеспечения безопасности Украины, включая обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также оборонно-промышленное сотрудничество. Оно также обязывает Лондон консультироваться с Киевом в случае нападения на страну и предоставлять «быструю и постоянную» помощь для защиты.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.

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