Британия назвала удары по позициям хуситов в Йемене законными

Удары Великобритании по позициям хуситов в Йемене были нанесены на законных основаниях и соответствуют международному праву. Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак, слова которого передает официальный сайт правительства Соединенного Королевства.

«Великобритании разрешено в рамках международного права использовать силу в тех случаях, когда самооборона является единственным возможным средством борьбы с действительным или неизбежным вооруженным нападением и когда применение силы необходимо, а сам ответ носит пропорциональный характер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что британское правительство уведомит Совет безопасности ООН о предпринятых им мерах в отношении хуситов в соответствии с уставом организации.

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны. Американские военные сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские — управляемыми бомбами Paveway IV.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Британии Риши Сунак назвали операцию ответом на атаки хуситов на суда в Красном море. Йемен пообещал «без колебаний» ответить.

НАТО назвала удары по хуситам в Йемене «оборонительными».

Ранее хуситы заявили, что США и Британия нанесли 73 удара по Йемену.