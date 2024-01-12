Захарова отреагировала на заявления Запада о применении Россией ракет КНДР

Заявления об атаках Российской Федерации по Украине ракетами из КНДР — это желание «держать тему на плаву» и вновь обвинить Россию в чем-либо на фоне провала всей украинской кампании Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время своего брифинга, передает РИА Новости.

«Подобные заявления призваны хоть как-то держать тему на плаву, иметь повод для обвинений нашей страны без наличия каких-либо фактов, в целом продолжать антироссийскую информационно-политическую кампанию», — сказала дипломат.

Захарова также добавила, что нестабильность вокруг самого Корейского полуострова нужна Соединенным Штатам для того, чтобы оказывать давление на соседний Китай.

«Она нужна им кровь из носу на фоне чудовищных провалов внешней политики США на Ближнем Востоке, на севере Африки и в других регионах мира. На фоне провала украинской кампании, — им необходимы будут эти показательные акции по всему миру», — предупредила она.

До этого координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что, по мнению США, Россия использует ракеты, полученные от КНДР, для ударов по Украине.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.