В России завершаются испытания системы высокоточных помехозащищенных боеприпасов

В РФ заканчивается тестирование системы унифицированных высокоточных помехозащищенных боевых припасов, заявил глава российского министерства обороны Сергей Шойгу. Его слова передает РИА Новости.

«Завершающую стадию испытаний проходит созданная система», — сказал министр в ходе визита на подмосковное предприятие корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

По словам Шойгу, компания повысила точность попадания и защищенность снарядов от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Помимо того, корпорация запустила серийное производство управляемых модулей планирования и коррекции, модульных корректируемых бомб и блоков управления для реактивных боеприпасов.

Как подчеркнул глава оборонного ведомства, управляемые модули планирования и корректировки для оснащения авиабомб калибра 250, 500 и 1500 кг уже успели успешно показать себя в зоне проведения спецоперации.

До этого Шойгу рассказал об оснащении армии России инновационным оружием с искусственным интеллектом и на новых физических принципах.

Ранее Шойгу заявил о планах по улучшению армейской разведки, ПВО и связи.