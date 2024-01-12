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Европейская страна отказалась участвовать в ударах по Йемену

Reuters: США и Британия получили отказ от Италии участвовать в ударах по хуситам

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US Central Command/Reuters

США и Британия предлагали Италии принять участиях в ударах по позициям хуситов в Йемене, но получили отказ. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник в правительстве.

«Италия отказалась от участия в ночных ударах Соединенных Штатов и Британии по группировке Хуситов в Йемене», — говорится в публикации.

Источник агентства отметил, что Италия обычно предпочитает проводить «успокаивающую» политику в Красном море. По его словам, итальянскому правительству была бы необходима поддержка парламента для участия в любых военных действиях. Это делает невозможным быстрое принятие решения.

Накануне представитель Вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по объектам хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене.

Ранее Медведев раскрыл стратегию США по Йемену.

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Удары США по Йемену
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