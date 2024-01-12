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Евросоюз отправит военные корабли в Красное море для защиты торговых судов

EUobserver: ЕС отправит три военных корабля в Красное море для защиты судов

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Армия обороны Израиля

Евросоюз намерен к марту отправить как минимум три военных корабля в Красное море, чтобы помочь остановить нападения хуситов на коммерческие суда. Об этом сообщает издание EUobserver.

В предложении дипломатической службы ЕС, с которым ознакомилось издание, говорится, что для эффективности силы ЕС должны состоять как минимум из трех эсминцев или фрегатов с системами ПВО с многоцелевыми возможностями и они должны находится в этом районе как минимум год. Кроме того, они должны «иметь возможности раннего предупреждения с воздуха при спутниковой поддержке».

Миссия ЕС сосредоточит свое внимание на Баб-аль-Мандебском проливе в Красном море, отмечает издание.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена. В США сообщили, что целью ударов в Йемене стали склады ракет, беспилотников и радиолокационные станции. Белый дом заявил, что эти действия призваны подорвать и снизить потенциал хуситов, угрожающих мировой торговле и свободе судоходства на одном из важнейших водных путей мира. МИД Йемена, подчиняющийся движению «Ансар Аллах», пригрозил Соединенным Штатам и Британии расплатой за эти атаки. В МИД РФ назвали удары по Йемену пренебрежением международным правом.

Ранее США отправили авианосную ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов.

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