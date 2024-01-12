СМИ: Россия усилила удары по объектам ВСУ и нанесла необратимый урон

Российские военные наносят удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), где находится западное вооружение. Об этом написал обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

Эксперт отметил, что Россия усилила свои атаки. Он добавил, что стратегия ведения интенсивных боевых действий РФ нанесла необратимый урон украинским войскам и истощила их оборонительный арсенал.

Специалист считает, что из-за прекращения поддержки Украины со стороны США и нехватки ракет ситуация для украинских властей ухудшится, а Киев станет еще более уязвимым для российских ударов. В итоге украинское руководство приближается к поражению без возможности переломить ход конфликта, заключил он.

До этого британский аналитик Александр Меркурис заявил, что массированные удары Вооруженных сил Российской Федерации по военным объектам на территории Украины «вызвали шок» в НАТО. Он напомнил, что за три недели были три серии крупных авиаударов.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.