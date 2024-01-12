В Абхазии назвали сроки открытия базы российского ВМФ

Пункт постоянного базирования кораблей ВМФ России в Абхазии может быть открыт в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря Совета безопасности республики Сергея Шамбу.

«Строительные работы в Очамчирской бухте, где будет располагаться пункт постоянного базирования кораблей ВМФ России, пока не идут, на данном этапе он проектируется», — рассказал он.

При этом, по его словам, уже в текущем году пункт базирования может начать свою работу.

В начале октября прошлого года в Абхазии рассказали о договоренности с Россией по созданию на побережье Черного моря нового пункта постоянного базирования Военно-морского флота Российской Федерации. Об этом заявил президент Абхазии Аслан Бжания. При этом точные сроки реализации соглашения с Москвой в Сухуме не обозначили. Кроме того, Бжания отметил, что Россия продолжает оказывать поддержку, предоставляя возможность специалистам Абхазии проходить повышение квалификации в российских учебных заведениях.

Ранее Зеленский пообещал атаковать базу РФ в Абхазии.