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В Германии заявили, что частота артиллерийских выстрелов в ВСУ сильно снизилась

В Welt заявили о снижении частоты артиллерийских выстрелов в ВСУ на 90%

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины из-за нехватки боеприпасов сократили применение артиллерии на 90% по сравнению с показателями лета 2023 года. Об этом заявил в эфире немецкого канала Welt корреспондент Гуидо Шмидтке, передает РИА Новости.

Как рассказал журналист, в конце 2023 года Германия передала Украине 20 тыс. артиллерийских снарядов, а в 2024 году поставит еще больше боеприпасов. При этом он считает, что этого недостаточно.

По его словам, если исходить из того, что украинским военным нужно минимум от двух до пяти тысяч выстрелов в день для того, чтобы остановить продвижение ВС РФ, то такое количество снарядов, которое Берлин намерен поставить Киеву, является «каплей в море».

6 января газета The New York Times со ссылкой на чиновников из Белого дома и Пентагона писала, что США не смогут продолжать поставлять Украине ракеты-перехватчики для комплексов Patriot в течение длительного времени.

Ранее стало известно, как на Украине компенсируют нехватку снарядов.

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