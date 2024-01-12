В США рассказали, будут ли нанесены повторные удары по позициям хуситов

США при необходимости могут нанести новые удары по позициям хуситов — поддерживаемому Ираном и правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому движению. Об этом сообщает издание Axios, ссылаясь на двух американских чиновников, пожелавших остаться анонимными.

По их словам, в Вашингтоне ожидают ответ хуситов.

«Хотя они [США] не стремятся к эскалации, американские силы в регионе готовы защищаться и в случае необходимости нанести новые удары», — сказал один из чиновников.

Накануне глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Британия приняла участие в совместном с США нанесении ударов по Йемену с целью обеспечить безопасность своих судов и свободы судоходства в Красном море.

До этого член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения хуситов «Ансар Алла» Мухаммед Али аль-Хуси заявлял, что удары Соединенных Штатов и Британии по Йемену стали «террористическим варварством и преднамеренной агрессией».

Ранее в США обвинили Иран в помощи подготовки атак хуситов на корабли в Красном море.