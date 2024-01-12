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МИД Британии объяснил участие в нанесении ударов по Йемену

МИД Британии: Лондон нанес удары по объектам хуситов для безопасного судоходства

Великобритания приняла участие в совместном с США нанесении ударов по объектам правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения, поддерживаемого Ираном, «Ансар Алла» (хуситов) с целью обеспечить безопасность своих судов и свободы судоходства в Красном море. Об этом на своей странице в соцсети Х заявил глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

«Безопасность британских судов и свобода судоходства по Красному морю имеют первостепенное значение, поэтому мы действуем», — написал он.

До этого член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения хуситов «Ансар Алла» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что удары Вашингтона и Лондона по Йемену стали «террористическим варварством и преднамеренной агрессией».

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ракетные удары США по Йемену являются полным пренебрежением международным правом во имя эскалации ситуации в регионе.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

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Удары США по Йемену
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