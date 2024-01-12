Хуситы раскритиковали удары США и Британии по Йемену

Удары США и Великобритании по Йемену стали «террористическим варварством и преднамеренной агрессией». Об этом в своем аккаунте в соцсети X заявил член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения хуситов «Ансар Алла» Мухаммед Али аль-Хуси.

Он заявил, что авиаудары стали очередным подтверждением, что США и Британия проявляют свою агрессию не только против сектора Газа, но и против Йемена.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена. В США сообщили, что целью ударов в Йемене стали склады ракет, беспилотников и радиолокационные станции. Белый дом заявил, что эти действия призваны подорвать и снизить потенциал хуситов, угрожающих мировой торговле и свободе судоходства на одном из важнейших водных путей мира. МИД Йемена, подчиняющийся движению «Ансар Аллах», пригрозил Соединенным Штатам и Британии расплатой за эти атаки. Позже ВВС США заявили, что ударили по более чем 60 целям на 16 объектах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ракетные удары США по Йемену являются полным пренебрежением международным правом во имя эскалации ситуации в регионе.

На Ближнем Востоке уже произошел широкомасштабный конфликт – эскалация между Израилем и ХАМАС. Кроме того, с октября 2023 года, пишет газета, произошли «сотни нападений на американские войска в Сирии и Ираке». По данным американской газеты Hill, с 19 ноября хуситы совершили 27 атак в Красном море.

Ранее в США обвинили Иран в помощи подготовки атак хуситов на корабли в Красном море.