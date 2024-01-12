Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Британия отправит Украине крупнейшую партию дронов

Британия направит часть нового финансирования Украины на поставку дронов

close
100%
Frank Augstein/AP

Великобритания планирует передать Украине крупнейшую в истории партию дронов. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши в преддверии своего визита в Киев 12 января, передает ТАСС.

«Это станет крупнейший партией дронов, которая Украине когда-либо передавалась иностранным государством», — цитирует Сунака британское правительство.

Большую часть беспилотных летательных аппаратов создадут в Британии, при этом оборонное ведомство страны намерено задействовать в том числе и иностранных партнеров для того, чтобы «заметно нарастить поставки дронов» Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Соединенное Королевство приняло решение увеличить объемы военной помощи Украине до £2,5 млрд в следующем финансовом году, это на £200 млн больше показателей предыдущих двух лет. Дополнительные средства планируется направить на закупку для украинской армии «тысяч разведывательных и морских дронов, а также БПЛА большой дальности».

До этого еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял, что Европейский союз (ЕС) может успеть поставить Украине обещанный 1 млн боеприпасов к марту или апрелю.

Ранее фон дер Ляйен заверила, что Евросоюз произведет 1 млн снарядов в 2024 году.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами