Британия отправит Украине крупнейшую партию дронов

Великобритания планирует передать Украине крупнейшую в истории партию дронов. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши в преддверии своего визита в Киев 12 января, передает ТАСС.

«Это станет крупнейший партией дронов, которая Украине когда-либо передавалась иностранным государством», — цитирует Сунака британское правительство.

Большую часть беспилотных летательных аппаратов создадут в Британии, при этом оборонное ведомство страны намерено задействовать в том числе и иностранных партнеров для того, чтобы «заметно нарастить поставки дронов» Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Соединенное Королевство приняло решение увеличить объемы военной помощи Украине до £2,5 млрд в следующем финансовом году, это на £200 млн больше показателей предыдущих двух лет. Дополнительные средства планируется направить на закупку для украинской армии «тысяч разведывательных и морских дронов, а также БПЛА большой дальности».

До этого еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял, что Европейский союз (ЕС) может успеть поставить Украине обещанный 1 млн боеприпасов к марту или апрелю.

Ранее фон дер Ляйен заверила, что Евросоюз произведет 1 млн снарядов в 2024 году.