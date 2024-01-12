Британское издание предупредило Украину о еще одной опасности из-за ударов России

Массированные удары со стороны России перегружают украинские системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом написали обозреватели британского издания Daily Express.

Авторы статьи объяснили, что Россия перешла к стратегии использования уязвимых мест в ограниченной инфраструктуре противоракетной обороны Украины.

Обозреватели отметили, что украинские системы ПВО рискуют столкнуться с полных крахом из-за того, что Россия стала более интенсивно обстреливать территорию с помощью различных беспилотников и ракет. Украине стало сложнее сбивать снаряды из-за их маневренности.

В итоге, журналисты заявили, что Украина все чаще показывает неспособность сбивать большую часть снарядов, а ее системы «работают на пределе».

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.