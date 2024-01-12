Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Британское издание предупредило Украину о еще одной опасности из-за ударов России

Daily Express: российские удары перегружают украинские системы ПВО

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Массированные удары со стороны России перегружают украинские системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом написали обозреватели британского издания Daily Express.

Авторы статьи объяснили, что Россия перешла к стратегии использования уязвимых мест в ограниченной инфраструктуре противоракетной обороны Украины.

Обозреватели отметили, что украинские системы ПВО рискуют столкнуться с полных крахом из-за того, что Россия стала более интенсивно обстреливать территорию с помощью различных беспилотников и ракет. Украине стало сложнее сбивать снаряды из-за их маневренности.

В итоге, журналисты заявили, что Украина все чаще показывает неспособность сбивать большую часть снарядов, а ее системы «работают на пределе».

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами