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Хуситы пообещали не пускать израильские корабли в Красное и Аравийское моря

Хуситы заявили о запрете заходить в Красное и Аравийское моря кораблям Израиля

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Армия обороны Израиля

Красное и Аравийское моря останутся закрытыми для прохода всех связанных с Израилем судов до окончания боевых действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа и снятия его блокады. С таким заявлением выступил член политбюро йеменского мятежного движения «Ансар Алла» (хуситы) Хузам аль-Асад на своей странице в соцсети X.

«Красное и Аравийское моря останутся закрытыми для кораблей Израиля», — написал он.

По мнению члена движения, США и Великобритания стараются посредством своих атак «отвлечь внимание от преступлений геноцида».

«Ни Америка, ни Британия не смогут отговорить нас от поддержки нашего народа в секторе Газа», — утверждает аль-Асад.

В ночь на 12 января Соединенные Штаты и Великобритания начали наносить удары по объектам йеменского мятежного движения «Ансар Аллах». Пресс-служба военно-воздушных сил Соединенных Штатов сообщила, что ВВС нанесли удары по более чем 60 целям на 16 объектах «Ансар Аллах».

Ранее в Ираке прокомментировали бомбежки Йемена со стороны Запада.

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