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Хуситы заявили, что США пытаются отвлечь мир от ситуации в секторе Газа

Хуситы: США и Великобритания хотят отвлечь внимание от геноцида в секторе Газа

Удар, который по Йемену нанесли США и Великобритания, является попыткой западных стран отвлечь внимание от ситуации в секторе Газе. Об этом заявил член политбюро правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения «Ансар Алла» Хузам аль-Асад.

Он отмечает, что Вашингтон и Лондон пытаются скрыть факт геноцида мирного населения Газы, проводимого Армией обороны Израиля.

«Ни Америка, ни Британия не смогут отговорить нас от поддержки нашего народа в секторе Газа, будь то в Красном или Аравийском морях или на сионистской территории», — подчеркнул Хузам аль-Асад.

Также член политбюро хуситов добавил, что Красное и Аравийское моря останутся закрытыми для кораблей, связанных с Израилем, до тех пор, пока война в секторе Газа не завершится.

До этого пресс-служба военно-воздушных сил Соединенных Штатов заявила, что ВВС страны нанесли удары по более чем 60 целям на 16 объектах йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы).

В США отметили, что целью ударов в Йемене стали склады ракет, беспилотных летательных аппаратов и радиолокационные станции. В Вашингтоне подчеркнули, что эти действия призваны подорвать и снизить потенциал хуситов, которые угрожают мировой торговле и свободе судоходства на одном из важнейших водных путей мира. Министерство иностранных дел Йемена, подчиняющееся движению «Ансар Аллах», пригрозило США и Великобритании расплатой за эти атаки.

Ранее США отправили авианосную ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов.

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