США заявили об ударах по более чем 60 целям хуситов в Йемене

Военно-воздушные силы США нанесли удары по более чем 60 целям на 16 объектах йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы), заявила пресс-служба американских ВВС. Об этом сообщает ТАСС.

Там добавили, что, в частности, удары были нанесены по складам боеприпасов и пусковым установкам.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена.

В США сообщили, что целью ударов в Йемене стали склады ракет, беспилотников и радиолокационные станции. Белый дом заявил, что эти действия призваны подорвать и снизить потенциал хуситов, угрожающих мировой торговле и свободе судоходства на одном из важнейших водных путей мира. МИД Йемена, подчиняющийся движению «Ансар Аллах», пригрозил Соединенным Штатам и Британии расплатой за эти атаки.

Позже в Пентагоне заявили, что не зафиксировали ответных шагов хуситов после ударов по их объектам.

Ранее США отправили авианосную ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов.