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Глава Пентагона командовал ударами по хуситам из госпиталя

CNN: глава Пентагона Ллойд командовал ударами по йеменским хуситам из госпиталя

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Evan Vucci/AP

Глава Пентагона Ллойд Остин командовал ударами по хуситам в Йемене из госпиталя, используя защищенные средства связи. Об этом сообщил телеканал CNN.

В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях Йемена.

Высокопоставленный представитель министерства обороны США сообщил, что Остин контролировал операцию в реальном времени, несмотря на то, что находился в госпитале. Ранее у него был диагностирован рак простаты, и он прошел операцию по ее удалению.

Однако после выписки главы Пентагона его состояние осложнилось, и он был госпитализирован вновь. Это вызвало скандал в американском правительстве, и генеральный инспектор Пентагона заявил о намерении начать расследование обстоятельств госпитализации Остина в январе. В настоящее время состояние министра обороны стабилизируется, и врачи ожидают его полного выздоровления.

В Пентагоне также сообщили, что не видели ответных шагов хуситов после ударов по их объектам. В США добавили, что целью ударов в Йемене стали склады ракет, беспилотников и радиолокационные станции

Ранее США отправили авианосную ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов.

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