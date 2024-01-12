«Грады» уничтожили укрепленные позиции и пехоту ВСУ под Купянском

Согласно сообщению Минобороны, расчеты систем залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Запад» успешно уничтожили укрепленные позиции и пехоту противника на Купянском направлении. Об этом пишет РИА Новости.

Ночной удар был нанесен по замаскированным целям и скоплениям живой силы ВСУ. Артиллеристы работают круглосуточно и в сложных условиях, но благодаря подготовленности расчетов выстрелы производятся всего за несколько минут после получения цели, рассказали в военном ведомстве.

По данным военных, за сутки на Купянском направлении были уничтожены около 85 военнослужащих противника, а также танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

Ранее на Южно-Донецком направлении уничтожены три пункта дислокации Вооруженных сил Украины. Кроме трех уничтоженных пунктов дислокации, под удар также попали подразделения ВСУ, которые пять раз пытались провести ротацию в районах Новомихайловки и Старомайорского.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.