Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МИД Йемена прокомментировал ракетный обстрел со стороны США и Британии

МИД Йемена пригрозил США и Британии расплатой за ракетное нападение

close
100%
Jon Gambrell/AP

МИД Йемена, подчиняющийся движению «Ансар Аллах» (хуситы), пригрозил Соединенным Штатам и Британии расплатой за ракетное нападение. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел в правительстве «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи в социальных сетях.

«Наша страна подверглась массированной агрессивной атаке, осуществленной с американских и британских кораблей, подводных лодок и военных самолетов. Несомненно, Америке и Британии придется подготовиться заплатить высокую цену и нести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии», — заявил аль-Эззи.

До этого конгрессмен, член палаты представителей США от Демократической партии Ро Кханна заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден нарушил закон, приказав атаковать Йемен без согласия конгресса.

Президент США Джо Байден подтвердил, что Соединенные Штаты и Великобритания нанесли удары по позициям йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене.

Ранее Соединенные Штаты и Британия нанесли удары по позициям хуситов в Йемене.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами