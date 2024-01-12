МИД Йемена прокомментировал ракетный обстрел со стороны США и Британии

МИД Йемена, подчиняющийся движению «Ансар Аллах» (хуситы), пригрозил Соединенным Штатам и Британии расплатой за ракетное нападение. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел в правительстве «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи в социальных сетях.

«Наша страна подверглась массированной агрессивной атаке, осуществленной с американских и британских кораблей, подводных лодок и военных самолетов. Несомненно, Америке и Британии придется подготовиться заплатить высокую цену и нести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии», — заявил аль-Эззи.

До этого конгрессмен, член палаты представителей США от Демократической партии Ро Кханна заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден нарушил закон, приказав атаковать Йемен без согласия конгресса.

Президент США Джо Байден подтвердил, что Соединенные Штаты и Великобритания нанесли удары по позициям йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене.

Ранее Соединенные Штаты и Британия нанесли удары по позициям хуситов в Йемене.