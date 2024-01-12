Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Германии сравнили Россию и Украину и спрогнозировали поражение ВСУ

Историк Баберовски предрек поражение ВСУ из-за различия между Украиной и Россией

close
100%
Виктор Антонюк/РИА Новости

Немецкий историк Йорг Баберовски убежден, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией из-за неопытности солдат, больших потерь и усталости граждан от боевых действий. В интервью T-Online он отметил, что «положение Украины не лучше, чем у России».

Многие украинские солдаты, которые участвовали в боях в 2022 году, уже погибли или получили ранения. Они недовольны тем, что ими жертвуют в конфликте, который «не может быть выигран».

Баберовски также отметил, что украинская инфраструктура подвергается ракетным ударам, а поддержка со стороны западных союзников сокращается. В то же время Россия наращивает военное производство и успешно противостоит санкциям.

Военный эксперт, бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому угрожает бунт со стороны военных в ближайшее время.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами