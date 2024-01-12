В США заявили, что Европе придется создать коллективный ядерный арсенал против РФ

Странам Североатлантического альянса в Европе придется сформировать общие ядерные силы, чтобы у них были шансы против России. Об этом в статье для журнала American Conservative заявил экс-советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.

«Усиление их (Европы. — «Газета.Ru») собственных вооруженных сил потребует еще больше денег и усилий. Ускорить этот процесс можно с помощью развертывания ядерных сил», — сказал эксперт.

Он указал, что Вооруженные силы России превосходят коллективную Европу даже без учета ядерного арсенала РФ. Как считает Бэндоу, собственное оружие массового поражения могло бы дать европейцам шанс против Российской Федерации.

Также он обратил внимание, что у Франции и Великобритании уже есть ядерный арсенал, но эти две страны не станут использовать его «ради условной Прибалтики». По мнению бывшего советника Рейгана, европейским государствам нужны коллективные ядерные силы, которыми будет управлять Евросоюз или НАТО.

Кроме того, он отметил, что такие меры связаны с рисками для мировой безопасности. По словам Бэндоу, страны Европы, зная, что их прикрывает ядерный щит, смогут идти на гораздо более рискованные шаги против России.

11 января зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что попытки уничтожить пусковые установки в России западными ракетами считаются основанием для использования ядерного оружия.

Ранее Путин исключил нападение на НАТО.