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Хуситы предупредили, что Британия и США пожалеют о нападении на Йемен

Член политбюро «Ансар Аллах»: Британия и США пожалеют о нападении на Йемен

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Depositphotos

Член политбюро йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) Али аль-Кахум заявил, что США и Великобритания пожалеют о своей недавней атаке, передает иранское новостное агентство Tasnim.

По его словам, военные действия в Красном море «все еще продолжаются, а американцы и британцы пожалеют о своем нападении и заплатят за него высокую цену».

В ночь на 12 января Соединенные Штаты и Британия нанесли удары по позициям хуситов в Йемене. Столица Йемена, город Сана, подверглась ракетному удару — там слышали четыре взрыва. Также сообщалось о взрывах в других городах Йемена, которые находятся под контролем хуситов.

По словам представителя американского правительства, после ударов, проведенных США и Великобританией по позициям движения «Ансар Аллах» в Йемене, цели были успешно достигнуты.

Ранее экипажи судов в Красном море придумали, как хитростью избежать атак хуситов.

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