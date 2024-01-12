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Байден подтвердил нанесение США и Британией ударов по Йемену

Байден подтвердил нанесение США и Британией ударов по объектам хуситов в Йемене

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден подтвердил, что США и Великобритания нанесли удары по позициям йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене, передает пресс-служба Белого дома.

«Сегодня по моему указанию Вооруженные силы США совместно с Соединенным Королевством и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, которые повстанцы-хуситы использовали для того, чтобы поставить под угрозу свободу судоходства», — заявил американский лидер.

Он назвал эти удары «прямым ответом» на нападения хуситов на международные морские суда в Красном море, во время которых впервые в истории были использованы противокорабельные баллистические ракеты.

В ночь на 12 января Соединенные Штаты и Британия нанесли удары по позициям хуситов в Йемене. Столица Йемена, город Сана, подверглась ракетному удару — там слышали четыре взрыва. Также сообщалось о взрывах в других городах Йемена, которые находятся под контролем хуситов.

По словам представителя американского правительства, после ударов, проведенных США и Великобританией по позициям движения «Ансар Аллах» в Йемене, цели были успешно достигнуты.

Ранее экипажи судов в Красном море придумали, как хитростью избежать атак хуситов.

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