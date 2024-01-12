В США прокомментировали результаты ударов по хуситам

После ударов, проведенных США и Великобританией по позициям хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене, цели были успешно достигнуты. Об этом заявил представитель американского правительства в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

«Американо-британские удары по позициям хуситов в Йемене достигли своих целей», — отметил чиновник. Он также подчеркнул, что удары были завершены, но США и Великобритания оставляют за собой право ответить, если угрозы продолжатся.

До этого сообщалось, что США и Британия ударили крылатыми ракетами «Томагавк» по объектам в Йемене.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале операции по защите Красного моря от атак со стороны хуситов на гражданские суда с грузами торговых компаний.

Операция получила название «Страж процветания». В ней будут участвовать сразу множество государств, в том числе Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бахрейн и Сейшельские острова.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.