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США и Британия ударили крылатыми ракетами «Томагавк» по объектам в Йемене

Военные США и Британии выпустили крылатые ракеты «Томагавк» по объектам в Йемене

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Kenneth Moll/U.S. Navy/Reuters

Военные США и Великобритании нанесли удары по объектам в Йемене, выпустив с кораблей крылатые ракеты «Томагавк» (Tomahawk). Об этом сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на двух американских чиновников.

По их словам, военные двух стран также нанесли удары по судам йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах» вблизи Йемена и сбили несколько беспилотников.

В ночь на 12 января Соединенные Штаты и Британия начали наносить удары по позициям хуситов в Йемене. Столица Йемена, город Сана, подверглась ракетному удару — там слышали четыре взрыва. Также сообщалось о взрывах в других городах Йемена, которые находятся под контролем хуситов.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале операции по защите Красного моря от атак со стороны хуситов на гражданские суда с грузами торговых компаний.

Операция получила название «Страж процветания». В ней будут участвовать сразу множество государств, в том числе Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бахрейн и Сейшельские острова.

Ранее экипажи судов в Красном море придумали, как хитростью избежать атак хуситов.

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