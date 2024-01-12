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В Сане и других городах Йемена раздаются взрывы

По столице Йемена нанесен ракетный удар

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The Defence Ministry/Reuters

По столице Йемена, городу Сана, нанесен ракетный удар — в городе слышали четыре взрыва. Также сообщается о взрывах в других городах Йемена, которые находятся под контролем хуситов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники среди местных властей.

«Четыре авиаудара были нанесены по столице Йемена Сане», — заявили в Сане.

О взрывах также сообщают в городе Ходейда на побережье Красного моря на западе Йемена и в городе Таиз в центральной части страны. Эти города находятся под контролем движения «Ансар Аллах» (хуситы).

До этого журналист Стивен Суинфорд из газеты The Times в социальной сети X (ранее известной как Twitter) заявил, что в ночь на 12 января Великобритания и Соединенные Штаты планируют нанести удары с воздуха по военным объектам движения «Ансар Аллах» в Йемене.

По его данным, лидеры Британии и США оповестили правительства о неизбежности этих ударов.

Ранее США отправили авианосную ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов.

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