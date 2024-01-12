В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

По информации украинского издания «Страна», в городе Херсон, который находится под контролем Киева, произошли взрывы. Подробности инцидента пока неизвестны.

При этом власти не объявляли воздушную тревогу в районах Херсонской области, которые находятся под контролем украинских властей.

11 января в Калужской области сбили беспилотник.

Согласно имеющимся данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.