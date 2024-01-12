Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пентагон не отреагировал на слухи о наркозависимости Маска

Пентагон не стал комментировать слухи о наркозависимости Маска

close
100%
Kirsty Wigglesworth/AP

Пентагон не будет комментировать слухи о наркозависимости американского миллиардера Илона Маска, с предприятиями которого у американского оборонного ведомства подписаны контракты. Об этом заявил представитель пресс-службы Пентагона США Джефф Юргенсон.

«Хотя министерство обороны видело сообщения, нам нечего заявить относительно выдвинутых в публикации подозрений относительно конкретного лица. Минобороны заключает контракты с организациями и компаниями относительно возможностей и услуг и следует в этой работе федеральным правилам оборонных закупок», — заявил Юргенсон.

Компания Маска SpaceX выполняет запуски не только для НАСА, но и для Пентагона, а кроме того, предоставляет спутниковую связь Starlink и оборонный аналог Starshield.

До этого владелец Tesla и SpaceX Илон Маск на своей странице в социальной сети X (бывший twitter) опроверг информацию о том, что он употребляет наркотические средства.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что в совете директоров Tesla и SpaceX считают, что Маск употребляет наркотики, а также опасаются, что это может сказаться на судьбе принадлежащих ему активов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами