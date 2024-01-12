Пентагон не отреагировал на слухи о наркозависимости Маска

Пентагон не будет комментировать слухи о наркозависимости американского миллиардера Илона Маска, с предприятиями которого у американского оборонного ведомства подписаны контракты. Об этом заявил представитель пресс-службы Пентагона США Джефф Юргенсон.

«Хотя министерство обороны видело сообщения, нам нечего заявить относительно выдвинутых в публикации подозрений относительно конкретного лица. Минобороны заключает контракты с организациями и компаниями относительно возможностей и услуг и следует в этой работе федеральным правилам оборонных закупок», — заявил Юргенсон.

Компания Маска SpaceX выполняет запуски не только для НАСА, но и для Пентагона, а кроме того, предоставляет спутниковую связь Starlink и оборонный аналог Starshield.

До этого владелец Tesla и SpaceX Илон Маск на своей странице в социальной сети X (бывший twitter) опроверг информацию о том, что он употребляет наркотические средства.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что в совете директоров Tesla и SpaceX считают, что Маск употребляет наркотики, а также опасаются, что это может сказаться на судьбе принадлежащих ему активов.