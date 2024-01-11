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В ЕС предложили поддержать военную миссию США в Красном море

ЕС предлагает создать новую военную миссию для патрулирования Красного моря

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Армия обороны Израиля

Европейский союз предлагает создать новую военную миссию для патрулирования Красного моря. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

По мнению издания, предполагаемая миссия должна поддержать планы американцев по патрулированию Красного моря в связи с угрозой хуситов из Йемена, операция США официально называется Prosperity Guardian. Страны ЕС хотят организовать собственную миссию, при этом планируется поддерживать связь с американским флотом в плане секретных данных.

На данном этапе предполагаемая миссия должна продолжаться год и имеет два общих варианта: патрулирование вод только Красного моря или же распространение операции на Баб-эль-Мандебский пролив, Аравийское море и Ормузский пролив.

До этого экипажи судов в Красном море придумали, как хитростью избежать атак хуситов.

Ранее Иран задержал нефтяной танкер в Оманском заливе.

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