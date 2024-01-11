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Госдеп США одобрил возможную продажу Косово ракет Javelin

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Косово ракет Javelin на $75 млн

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Efrem Lukatsky/AP

Государственный департамент США одобрил возможную продажу непризнанной республике Косово противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на общую сумму $75 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

По его информации, Вашингтон может продать Приштине 246 ракет Javelin и 24 облегченные прицельно-пусковые установки, а также сопутствующее оборудование.

Как заявили в агентстве, предполагаемая сделка «улучшит долгосрочную обороноспособность Косово для защиты своего суверенитета и территориальной целостности и удовлетворения потребностей национальной обороны», а также послужит «поддержке внешнеполитических целей и национальной безопасности Соединенных Штатов, улучшив безопасность европейского партнера». Кроме того, там отметили, что возможная продажа Приштине этих ПТРК «не приведет к изменению основного военного баланса (сил) в регионе» и «не окажет негативного воздействия на оборонную готовность США».

До этого сообщалось, что власти США направят десятки солдат из Национальной гвардии штата Айова в Косово в рамках миссии НАТО.

Ранее в Косово попросили США о помощи из-за России.

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