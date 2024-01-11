Медведев оценил меры украинского правительства по мобилизации граждан

Москва посмотрит, чем закончится принудительная мобилизация украинских граждан на территории страны и за ее пределами. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал принудительную мобилизацию граждан Украины. В том числе речь идет о людях, покинувших страну и переехавших в государства Европейского союза (ЕС).

«Киевский режим срочно приступил к чрезвычайным мерам по принудительной мобилизации украинских граждан <...> Посмотрим, чем у них это закончится», — сказал замглавы СБ РФ в ходе совещания по доукомплектованию российских войск.

10 января украинское консульство в Лондоне призвало граждан встать на воинский учет в связи с возможным ужесточением правил мобилизации в их родной стране. При этом дипломаты подчеркнули, что получают множество обращений от мужчин в связи с рассмотрением на Украине соответствующего законопроекта и напомнили об обязанности граждан встать на воинский учет при выезде за границу на срок более трех месяцев.

Ранее на Украине назвали антиконституционным новый законопроект о призыве на военную службу.