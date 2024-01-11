Солдаты ВСУ прорвались в Курскую область и атаковали российских пограничников

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на боевой машине пехоты напали на российских пограничников в Курской области. Они открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета (РПГ), сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Журналисты уточнили, что трое украинских военных прорвались в лесополосу на границе Сумской и Курской областей, в районе села Рогозное, и обстреляли российские позиции.

«<…> Украинские военные успели выстрелить всего два раза — их накрыли мощным огнем», — рассказал источник канала.

Из лесополосы БМП обратно уже не выехала.

В четверг, 11 января, стало известно, что российские средства ПВО сбили 29 украинских беспилотников за сутки. В том числе вражеские дроны ликвидировали в районах Белогоровки, Верхнекаменки в Луганской народной республике (ЛНР). Помимо дронов, российские солдаты смогли перехватить реактивный снаряд HIMARS. Кроме того, российские бойцы нанесли удар по скоплениям живой силы и техники двух украинских бригад Харьковской области и ДНР.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.