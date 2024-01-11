Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минпромторг будет отчитываться о реализации проектов по наращиванию ОПК

Медведев: инвестпроектам по наращиванию мощностей ОПК уделят особое внимание

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

Реализация инвестиционных проектов по наращиванию мощностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будет находиться под особым контролем. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время заседания, его опубликовали во «ВКонтакте».

«В зоне особого внимания [будет] реализация инвестиционных проектов по наращиванию мощностей оборонно-промышленного комплекса», — сказал он.

Медведев подчеркнул важность своевременного выполнения инвестиционных проектов. Именно поэтому министерству необходимо предоставлять ежемесячные отчеты о работе с указанием этапов и сроков исполнения проектов.

Обсуждая тему вооружения, Медведев подчеркнул, что Россия во время спецоперации использовала вооружение с самым разным наполнением, «кроме ядерного». По его словам, серия недавних результативных ударов по военным объектам на Украине подтверждает эффективную работу российского ОПК в 2023 году.

Медведев также сообщил, что все запланированные в прошлом году поставки особо востребованных образцов вооружения выполнены.

Ранее Медведев отреагировал на решение Франции не осуждать удар по Белгороду.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами