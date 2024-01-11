Минпромторг будет отчитываться о реализации проектов по наращиванию ОПК

Реализация инвестиционных проектов по наращиванию мощностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будет находиться под особым контролем. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время заседания, его опубликовали во «ВКонтакте».

«В зоне особого внимания [будет] реализация инвестиционных проектов по наращиванию мощностей оборонно-промышленного комплекса», — сказал он.

Медведев подчеркнул важность своевременного выполнения инвестиционных проектов. Именно поэтому министерству необходимо предоставлять ежемесячные отчеты о работе с указанием этапов и сроков исполнения проектов.

Обсуждая тему вооружения, Медведев подчеркнул, что Россия во время спецоперации использовала вооружение с самым разным наполнением, «кроме ядерного». По его словам, серия недавних результативных ударов по военным объектам на Украине подтверждает эффективную работу российского ОПК в 2023 году.

Медведев также сообщил, что все запланированные в прошлом году поставки особо востребованных образцов вооружения выполнены.

Ранее Медведев отреагировал на решение Франции не осуждать удар по Белгороду.