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Медведев раскрыл, какое оружие еще не использовала Россия на Украине

Медведев напомнил Киеву о праве РФ использовать ядерное оружие против Украины

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Екатерина Штукина/РИА Новости

На Украине российская армия использовала вооружение с самым разным наполнением, «кроме ядерного». Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

По его словам, серия недавних результативных ударов по военным объектам на Украине подтверждает эффективную работу российского ОПК в 2023 году,

«<…> использовались, как известно, разные носители, с разным наполнением, разве что кроме ядерного пока», — подчеркнул Медведев, выступая на заседании рабочей группы ВПК.

В конце декабря Медведев назвал смещение режима на Украине одной из целей специальной военной операции в 2024 году.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу в новогоднем обращении заявил, что планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) «пошли прахом». По его словам, уходящий год войдет в историю новыми страницами подвигов, а российская армия показала свою непобедимость.

В начале января Медведев обматерил Францию за отказ осудить удар по Белгороду.

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Операция на Украине
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