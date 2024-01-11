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Евросоюз намерен выпускать один миллион снарядов в год

Еврокомиссия: ЕС намерен выпускать один миллион снарядов в год

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РИА Новости

Евросоюз намерен производить один миллион снарядов в год, однако страны ЕС не смогут доставить столько снарядов для Украины к марту, как было обещано. Об этом заявили представители Еврокомиссии Йоханна Бернсель и Петер Стано, передает ТАСС.

«Ежегодное производство достигнет одного миллиона, мы в этом уверены», — заявила Бернсель.

При этом, по ее словам, нет уверенности в том, что ЕС предоставит Киеву один миллион боеприпасов к марту 2024 года, как было обещано год назад. Стано отметил, что обещание предоставить Украине один миллион боеприпасов являлось «политической целью».

При этом накануне Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европейский союз (ЕС) может успеть поставить Украине обещанный 1 млн боеприпасов к марту или апрелю. Он назвал «абсолютно выполнимой» возможность поставки Киеву 1 млн боеприпасов до конца марта 2024 года.

До этого глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что европейские страны не смогут выполнить обещание поставить Украине 1 млн снарядов к марту 2024 года.

Ранее глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заверила, что ЕС произведет 1 млн снарядов в 2024 году.

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